தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை: கர்நாடக மாநிலம் கல்புர்கியில் இன்று மதியம் 3 மணி முதல் 144 தடை உத்தரவு + "||" + Section 144 imposed in Kalaburagi City in the wake of Bhumi Pujan in Ayodhya. Order will be Police Commissioner, Kalaburagi City

