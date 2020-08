மாநில செய்திகள்

பாபநாசம் , சேர்வலாறு அணைகளிலிருந்து நாளை தண்ணீர் திறப்பு - முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + Water from Papanasam and Chervalaru dams to be opened tomorrow - Chief Minister Palanisamy's order

பாபநாசம் , சேர்வலாறு அணைகளிலிருந்து நாளை தண்ணீர் திறப்பு - முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு