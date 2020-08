தேசிய செய்திகள்

ராமர் கோவில் பூமி பூஜை: அகல் விளக்கேற்றி தீப ஒளியில் ஜொலித்தது அயோத்தி நகரம் + "||" + Ram Temple Bhoomi Puja In the light of an incandescent lamp The city of Ayodhya shone

ராமர் கோவில் பூமி பூஜை: அகல் விளக்கேற்றி தீப ஒளியில் ஜொலித்தது அயோத்தி நகரம்