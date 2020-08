தேசிய செய்திகள்

விழாக்கோலம் பூண்டது அயோத்தி; ராமர் கோவிலுக்கு இன்று பூமிபூஜை: பிரதமர் மோடி பங்கேற்கிறார் + "||" + The festival was held in Ayodhya; Bhoomi Pooja at Ram Temple today: Prime Minister Modi attends

விழாக்கோலம் பூண்டது அயோத்தி; ராமர் கோவிலுக்கு இன்று பூமிபூஜை: பிரதமர் மோடி பங்கேற்கிறார்