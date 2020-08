மாநில செய்திகள்

நடிகரும், எம்.எல்.ஏ.வுமான கருணாஸ்-க்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி + "||" + Karunas, an actor and MLA, has been confirmed to be affected by the corona

நடிகரும், எம்.எல்.ஏ.வுமான கருணாஸ்-க்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி