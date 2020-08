உலக செய்திகள்

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 28 லட்சத்தை தாண்டியது + "||" + The number of corona victims in Brazil has surpassed 28 lakh

