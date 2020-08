மாநில செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் கனமழை எதிரொலி: உதகை - கூடலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நாளை காலை 6 மணி வரை போக்குவரத்து நிறுத்தம் + "||" + Echo of heavy rain in Nilgiris district Udagai - On the Cuddalore National Highway Traffic will be suspended until 6 a.m. tomorrow

நீலகிரி மாவட்டத்தில் கனமழை எதிரொலி: உதகை - கூடலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நாளை காலை 6 மணி வரை போக்குவரத்து நிறுத்தம்