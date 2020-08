தேசிய செய்திகள்

புனே மாவட்டத்தில் இன்று மேலும் 2,331 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + 2,331 COVID19 cases and 46 deaths reported in Pune today. Total number of cases in the district is now at 97,309,District Health Department

