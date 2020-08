மாநில செய்திகள்

வீடியோ அழைப்பு மூலம் பாஸ்போர்ட் விண்ணப்ப நிலையை அறியும் வசதி - சென்னை மண்டல அலுவலகம் அறிமுகப்படுத்தியது + "||" + By video call Facility to know the status of passport application Introduced by Chennai Regional Office

வீடியோ அழைப்பு மூலம் பாஸ்போர்ட் விண்ணப்ப நிலையை அறியும் வசதி - சென்னை மண்டல அலுவலகம் அறிமுகப்படுத்தியது