தேசிய செய்திகள்

பொதுப்பிரிவினருக்கு வழங்கப்பட்ட 10 சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான வழக்கு அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்றம் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + General category provided 10 percent reservation Case against Transition to the Constitutional Session Order of the Supreme Court

பொதுப்பிரிவினருக்கு வழங்கப்பட்ட 10 சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான வழக்கு அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்றம் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு