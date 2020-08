தேசிய செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகள் அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்த மருத்துவமனையில் தீ விபத்து - 8 பேர் பலி + "||" + 8 Dead After Fire Breaks Out At Covid-19 Hospital In Ahmedabad

