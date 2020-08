தேசிய செய்திகள்

முதல்-மந்திரி அலுவலகத்தில் ஸ்வப்னா சுரேஷ் பெரும் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தார் - சிறப்பு கோர்ட்டில் தேசிய புலனாய்வுத்துறை தகவல் + "||" + In the office of the First-Minister Swapna Suresh was very influential Information from the National Intelligence Service in the Special Court

முதல்-மந்திரி அலுவலகத்தில் ஸ்வப்னா சுரேஷ் பெரும் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தார் - சிறப்பு கோர்ட்டில் தேசிய புலனாய்வுத்துறை தகவல்