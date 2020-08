தேசிய செய்திகள்

புதிய நோயாளிகள் அனுமதிக்கு எதிர்ப்பு; பெண் மருத்துவர் மீது எச்சில் துப்பிய கொரோனா நோயாளிகள் + "||" + Resistance to admission of new patients; Corona patients spitting on female doctor

புதிய நோயாளிகள் அனுமதிக்கு எதிர்ப்பு; பெண் மருத்துவர் மீது எச்சில் துப்பிய கொரோனா நோயாளிகள்