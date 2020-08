தேசிய செய்திகள்

கேரள நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு ரூ. 2 லட்சம் நிவாரணம்: பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு + "||" + Ex-gratia of Rs. 2 lakhs each from PMNRF (Prime Minister's National Relief Fund)

