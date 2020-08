தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் விமானம் விபத்துக்குள்ளான செய்தியை அறிந்து மனவேதனை அடைந்தேன் - அமித்ஷா + "||" + Distressed to learn about the tragic accident of Air India Express aircraft in Kozhikode, Kerala. I have instructed NDRF to reach the site at the earliest and assist with the rescue operations: Home Minister Amit Shah

