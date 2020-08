தேசிய செய்திகள்

கேரள விமான விபத்து தொடர்பாக முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயனிடம் பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + PM Narendra Modi spoke to Kerala CM Pinarayi Vijayan on phone about Karipur plane crash.

கேரள விமான விபத்து தொடர்பாக முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயனிடம் பிரதமர் மோடி பேச்சு