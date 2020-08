தேசிய செய்திகள்

கோழிக்கோடு விமான விபத்தில் 14 பேர் பலியானதாக தகவல் + "||" + 14 dead, 123 injured and 15 seriously injured in Kozhikode plane crash incident at Karipur Airport

கோழிக்கோடு விமான விபத்தில் 14 பேர் பலியானதாக தகவல்