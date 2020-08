தேசிய செய்திகள்

கோழிக்கோட்டில் தரை இறங்கும் போது விமானம் இரண்டாக உடைந்தது; 19 பேர் பலி- 100-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் காயம் + "||" + The plane broke in two while landing at Kozhikode; 19 killed

கோழிக்கோட்டில் தரை இறங்கும் போது விமானம் இரண்டாக உடைந்தது; 19 பேர் பலி- 100-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் காயம்