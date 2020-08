தேசிய செய்திகள்

மும்பை புறப்பட்ட ஏர் ஆசியா விமானம் மீது பறவை மோதியது; பெரும் விபத்து தவிர்ப்பு + "||" + The bird collided with an Air Asia flight departing from Mumbai; Great accident avoidance

மும்பை புறப்பட்ட ஏர் ஆசியா விமானம் மீது பறவை மோதியது; பெரும் விபத்து தவிர்ப்பு