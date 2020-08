தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் தேசிய தூய்மை மையத்தை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி + "||" + Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Rashtriya Swachhata Kendra, an interactive experience centre on Swachh Bharat Mission.

டெல்லியில் தேசிய தூய்மை மையத்தை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி