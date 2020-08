உலக செய்திகள்

கேரள விமான விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இரங்கல் + "||" + Russian President Vladimir Putin has sent his condolences to President Ram Nath Kovind and Prime Minister Narendra Modi on the tragic plane crash at Kozhikode

கேரள விமான விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இரங்கல்