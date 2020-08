மாநில செய்திகள்

கொரோனா காலத்தில் தினமும் பல மருத்துவர்கள் உயிரிழந்து வரும் செய்தி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Shocking news that many doctors die daily during Corona period M. K. Stalin

கொரோனா காலத்தில் தினமும் பல மருத்துவர்கள் உயிரிழந்து வரும் செய்தி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது - மு.க.ஸ்டாலின்