தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவிற்கு எதிரான போரில் 196 டாக்டர்கள் உயிர் தியாகம்: டாக்டர்களை காக்க வேண்டும்; பிரதமர் மோடிக்கு ஐஎம்ஏ வேண்டுகோள் + "||" + India has lost 196 doctors to Covid-19, most of them general practitioners: IMA

கொரோனாவிற்கு எதிரான போரில் 196 டாக்டர்கள் உயிர் தியாகம்: டாக்டர்களை காக்க வேண்டும்; பிரதமர் மோடிக்கு ஐஎம்ஏ வேண்டுகோள்