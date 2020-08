உலக செய்திகள்

4-வது முறையாக மீண்டும் இலங்கை பிரதமராக ராஜபக்சே பதவி ஏற்றார் + "||" + Mahinda Rajapaksa sworn in as Sri Lanka's PM after record victory

