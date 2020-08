தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் இன்று மேலும் 1,300 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Delhi reports 1300 new COVID19 positive cases and 13 deaths today. Total number of cases now at 145427

டெல்லியில் இன்று மேலும் 1,300 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி