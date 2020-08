தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் இன்று மேலும் 1,211 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி - அமைச்சர் கே.கே.சைலஜா + "||" + 1,211 new COVID19 cases, 970 recoveries & 2 deaths reported in Kerala in the last 24 hours.KK Shailaja, Kerala Health Minister

