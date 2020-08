மாநில செய்திகள்

விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பும் ‘ககன்யான்’ திட்டம்: இந்திய விமானிகள் 4 பேருக்கு ரஷியாவில் முதல் கட்ட பயிற்சி நிறைவு + "||" + ‘Kaganyan’ project to send man into space: 4 Indian pilots complete first phase of training in Russia

விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பும் ‘ககன்யான்’ திட்டம்: இந்திய விமானிகள் 4 பேருக்கு ரஷியாவில் முதல் கட்ட பயிற்சி நிறைவு