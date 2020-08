மாநில செய்திகள்

இந்தி தெரியாது என்று சொன்னதால் ‘நீங்கள் இந்தியரா?’ என்று கனிமொழியிடம் கேட்ட பெண் அதிகாரி - சம்பவம் குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவு + "||" + The female officer who asked Kanimozhi, "Are you Indian?" Because she did not know Hindi, ordered an inquiry into the incident

இந்தி தெரியாது என்று சொன்னதால் ‘நீங்கள் இந்தியரா?’ என்று கனிமொழியிடம் கேட்ட பெண் அதிகாரி - சம்பவம் குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவு