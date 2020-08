தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி நீடிப்பு; கட்சி வட்டாரம் தகவல் + "||" + Sonia Gandhi's extension as interim leader of the Congress party

