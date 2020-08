டென்னிஸ்

பலெர்மோ மகளிர் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி; பிரான்சின் பியோனா பெர்ரோ சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் + "||" + Palermo Women's Open Tennis Tournament; Fiona Perro of France won the title of champion

பலெர்மோ மகளிர் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி; பிரான்சின் பியோனா பெர்ரோ சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்