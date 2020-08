தேசிய செய்திகள்

சென்னை-போர்ட்பிளேர் கேபிள் இணைப்பு திட்டம்; எளிய வாழ்க்கைக்கான எங்கள் முயற்சியின் அடையாளம்: பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + Chennai-Port Blair cable connection project; A sign of our quest for a simpler life: PM Modi's speech

சென்னை-போர்ட்பிளேர் கேபிள் இணைப்பு திட்டம்; எளிய வாழ்க்கைக்கான எங்கள் முயற்சியின் அடையாளம்: பிரதமர் மோடி பேச்சு