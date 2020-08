தேசிய செய்திகள்

கோழிக்கோடு விமான விபத்தின்போது மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்ட 600 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + 600 people who were part of the rescue operations, including Malappuram District Collector K Gopalakrishnan, have gone under quarantine as a precautionary measure. Kerala

