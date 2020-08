தேசிய செய்திகள்

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு வரைவு அறிவிக்கை மட்டுமே வெளியிடப்பட்டது; இறுதி அறிவிக்கை இல்லை - பிரகாஷ் ஜவடேகர் + "||" + Human-elephant conflict is a serious challenge to elephant conservation. On the eve of WorldElephantDay Union Environment Min Prakash Javadekar

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு வரைவு அறிவிக்கை மட்டுமே வெளியிடப்பட்டது; இறுதி அறிவிக்கை இல்லை - பிரகாஷ் ஜவடேகர்