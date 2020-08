மாநில செய்திகள்

ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட 11 எம்எல்ஏக்கள் வழக்கில் பதிலளிக்க அவகாசம் கோரினார் சபாநாயகர் + "||" + The Speaker sought an opportunity for 11 MLAs to respond to the case

ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட 11 எம்எல்ஏக்கள் வழக்கில் பதிலளிக்க அவகாசம் கோரினார் சபாநாயகர்