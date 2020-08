தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தார் கர்நாடக முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா + "||" + Chief Minister BS Yediyurappa was today discharged from Manipal Hospitals in Bengaluru after he recovered from #COVID19: Karnataka

கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தார் கர்நாடக முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா