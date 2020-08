மாநில செய்திகள்

அரசுப்பேருந்துகள் தேவைப்பட்டால் தொழில் நிறுவனங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் - அரசு விரைவுப்போக்குவரத்துக்கழகம் அறிவிப்பு + "||" + Businesses can be contacted if government buses are required

அரசுப்பேருந்துகள் தேவைப்பட்டால் தொழில் நிறுவனங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் - அரசு விரைவுப்போக்குவரத்துக்கழகம் அறிவிப்பு