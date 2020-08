சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கொரோனா தடுப்பு பணி மோடி அரசின் நடவடிக்கைக்கு 74 சதவீதம் பேர் ஆதரவு-ஆய்வில் தகவல் + "||" + 74% In Rural India Satisfied With Modi Govt’s Handling Of Covid Situation

கொரோனா தடுப்பு பணி மோடி அரசின் நடவடிக்கைக்கு 74 சதவீதம் பேர் ஆதரவு-ஆய்வில் தகவல்