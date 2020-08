தேசிய செய்திகள்

சென்னை உள்பட 6 நகரங்களில் இருந்து கொல்கத்தா வரும் விமானங்களுக்கு வருகிற 31ந்தேதி வரை தடை

The suspension of flights to Kolkata from 6 cities including Chennai will continue till 31st August: West Bengal Government

