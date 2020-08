உலக செய்திகள்

நியூசிலாந்தில் 102 நாட்களுக்கு பின் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி + "||" + One person is confirmed to have corona infection after 102 days in New Zealand

நியூசிலாந்தில் 102 நாட்களுக்கு பின் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி