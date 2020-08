தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு குறைவது நம் முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி - பிரதமர் மோடி + "||" + The average fatality rate has been continuously decreasing while the recovery rate is increasing every day, this shows that measures being taken by us are in the right direction: PM Narendra Modi

