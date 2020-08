உலக செய்திகள்

ரஷியாவில் கொரோனாவுக்கான தடுப்பூசி பரிசோதனை தொடங்கியது + "||" + Vaccine testing for corona has begun in Russia

ரஷியாவில் கொரோனாவுக்கான தடுப்பூசி பரிசோதனை தொடங்கியது