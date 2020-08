மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் இதுவரை அரசு மருத்துவமனைகளில் 5.09 கோடி பேர் புறநோயாளிகளாக சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + 5.09 crore people have been treated as outpatients in government hospitals during the Corona curfew in Tamil Nadu so far - Minister Vijayabaskar

தமிழகத்தில் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் இதுவரை அரசு மருத்துவமனைகளில் 5.09 கோடி பேர் புறநோயாளிகளாக சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்