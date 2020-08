மாநில செய்திகள்

கெலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து புன்செய் பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு - முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + Opening of water from Kelavarapalli reservoir for Punchei irrigation - Chief Minister Palanichamy's order

கெலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து புன்செய் பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு - முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு