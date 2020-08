தேசிய செய்திகள்

கோழிக்கோடு விமான நிலையத்தில் பெரிய விமானங்கள் தரை இறங்க தடை + "||" + Use of wide-body aircraft at Kozhikode Airport during the monsoon season has been banned:

கோழிக்கோடு விமான நிலையத்தில் பெரிய விமானங்கள் தரை இறங்க தடை