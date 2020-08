மாநில செய்திகள்

நீதிமன்ற கட்டணத்தை பல மடங்கு உயர்த்தியதை எதிர்த்து வழக்கு: ஐகோர்ட்டில் விசாரணை தள்ளிவைப்பு + "||" + Case against multiple increase in court fees: Adjournment of hearing in High Court

நீதிமன்ற கட்டணத்தை பல மடங்கு உயர்த்தியதை எதிர்த்து வழக்கு: ஐகோர்ட்டில் விசாரணை தள்ளிவைப்பு