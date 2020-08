தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர்: என்கவுன்டரில் பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொலை, + "||" + Pulwama encounter update - One unidentified terrorist killed. Search going on. Further details shall follow: Kashmir Zone Police. #JammuAndKashmir

