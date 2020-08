மாநில செய்திகள்

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலும், ஓபிஎஸ் வழிகாட்டல் படியும் அதிமுக செயல்படும் ; ஆர்.பி உதயகுமார் + "||" + AIADMK has been welcomed by the people because of its unity

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலும், ஓபிஎஸ் வழிகாட்டல் படியும் அதிமுக செயல்படும் ; ஆர்.பி உதயகுமார்