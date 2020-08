சென்னை,

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சியின் துணை அதிபர் வேட்பாளராக இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த கமலாதேவி ஹாரிஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் அமெரிக்க துணை அதிபர் பதவிக்கு போட்டியிடும் தமிழகத்தை பூர்வீகமாகக் கொண்ட கமலா ஹாரிஸ்க்கு துணை முதலமைச்சர் பன்னீர் செல்வம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து துணை முதலமைச்சர் பன்னீர் செல்வம் டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

அமெரிக்க ஜனநாயகக் கட்சியால் துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக பரிந்துரைக்கப்பட்டதுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இது இந்தியர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்க்கும் தருணம் ஆகும்.

இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

It is a moment of pride for Indians and TamilNadu especially, as Kamala Harris, the first Indian senator, whose mother hails from TamilNadu has been nominated as the Vice Presidential candidate by the US Democratic party. My hearty wishes to her. #KamalaHarrispic.twitter.com/6le16uS0oV