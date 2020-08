தேசிய செய்திகள்

புனே மாவட்டத்தில், இந்த மாத இறுதிக்குள் மேலும் 50 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படும் - சுகாதாரத்துறை கணிப்பு + "||" + In Pune district, another 50,000 people will be affected by corona by the end of this month - health department estimates

