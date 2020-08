மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசின் கையிருப்பில் 7½ லட்சம் ஆர்.டி.பி.சி.ஆர். கருவிகள்: தமிழக மருத்துவ பணிகள் கழகம் தகவல் + "||" + 7½ lakh RTPCR in the possession of the Government of Tamil Nadu. Tools: Tamil Nadu Medical Services Corporation Information

தமிழக அரசின் கையிருப்பில் 7½ லட்சம் ஆர்.டி.பி.சி.ஆர். கருவிகள்: தமிழக மருத்துவ பணிகள் கழகம் தகவல்